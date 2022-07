Efterlyser vidner: Scootertyve truede mand med køkkenknive

Det var en ubehagelig overraskelse en 44-årig mand fik sig, da han stod på Skolegade i Randers tirsdag aften.

Her blev han nemlig udsat for røveri klokken 21.08 af tre mænd, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

De tre gerningsmænd tog kontakt til den midaldrende mand for at få fat i hans penge. Men det ville den 44-årige ikke gå med til, og det fik to af de tre scooterførere til at tage køkkenknive frem.