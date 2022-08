Efter voldsom brand: Store skader

Branden onsdag aften i et transportbånd til flissiloen hos Verdo har givet store skader på kabler og det bånd, som er brændt.

Det fortæller Verdos presseansvarlige Bjørn Olsen torsdag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger, at man ikke har det endelige overblik, men at man forventer at få det i løbet af dagen.

Kraftig røg

Meldingen om branden kom, da nogle vagter lagde mærke til noget ulmede, lød det i går fra Østjyllands Brandvæsen.

Branden udviklede kraftig røg og der blev sendt bud efter assistance fra Hadsten og Aarhus.

Meldingen i går var, at det ikke giver problemer med varmeforsyningen eller elproduktionen.