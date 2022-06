Efter Rasmus' PSTD-diagnose: Nu vil enigt byråd have undersøgelse af jobcenter

Ny beskæftigelsespolitik

Ifølge det nu vedtagne forslag skal et eksternt konsulentfirma lave en tilfredshedsundersøgelse med borgere, der er eller har været i kontakt med jobcentret. Det fremgår ydermere af forslaget, at undersøgelsen skal have særligt fokus på borgere, der har været i jobforløb på over to år.

Når undersøgelsen er færdig, skal en arbejdsgruppe med blandt andre læger, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer og flere råd nedsættes. Gruppen skal komme med flere forslag, der sidenhen skal præsenteres for Randers Byråd.

Derefter skal kommunens beskæftigelsesudvalg efter planen bruge resultaterne til at udarbejde en ny beskæftigelsespolitik.

Undersøgelse blev afvist

Tidligere på foråret fremlagde en række mindre partier og lister i Randers Byråd et forslag til en undersøgelse, der dog prompte blev skudt ned af nogle af de store partier. Blandt andre mente Konservatives Daniel Madié, at det var loven, der er noget galt med, og udtalte:

- Som udgangspunkt har jeg altid tillid til vores dygtige medarbejdere i kommunen, og vi går ikke ind for at lave undersøgelser af vores medarbejdere, når vi ved, de har gjort det, de skulle og fulgt loven.

Men nu har et enigt byråd altså fundet en model for, hvordan man vil undersøge kommunens beskæftigelsesindsats.