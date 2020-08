Efter plejehjemsafsløringer: Nu skal hele ældreområdet kulegraves

Alene i 2018 stoppede 29 medarbejdere med at arbejde i Huset Nyvang.

Der skal laves en ekstern undersøgelse af ældreområdet i Randers Kommune. Det har et flertal mandag aften vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde.

- Det var forventet. Vi var et flertal på forhånd. Og jeg er glad for, det lykkes. Nu kan vi forhåbentlig skabe bedre forhold for de ældre på vores plejehjem, siger 1. viceborgmester Christian Brøns (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Før mødet havde der samlet sig et flertal uden om borgmester Torben Hansen. Men her til aften valgte borgmesterens parti, Socialdemokratiet, altså at gå med på forslaget om en ekstern undersøgelse af hele ældreområdet.

Indslaget er fra d. 30. juli 2020.

Varm politisk kartoffel

Udover undersøgelsen var der også enighed om, at der skal laves et såkaldt pårørenderåd. Og så skal der laves et særligt talentprogram for de ansatte i Randers Kommunes ældrepleje.

Med undtagelse Socialdemokratiet har et flertal også besluttet at støtte op om en tilbagetrækning af en politianmeldelse mod TV2.

Ædreområdet i Randers har været en varm politisk kartoffel siden Huset Nyvang i juli trak overskrifter i hele Danmark, da TV 2 i dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' kunne vise skjulte optagelser af 91-årige Niels, der blev udsat for omsorgssvigt af ansatte på plejecentret i Randers.

- Vi oplevede, at han flere gange ikke havde været i bad eller lå i sengen og ikke havde fået noget at spise klokken 10 om formiddagen. Han kunne have lort helt op i nakken - det oplevede min søster, da hun kom en dag, sagde Niels' datter Iben til TV 2.

I dette klip fra TV2s dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden' kan man se og høre, hvordan 91-årige Niels Christian Nielsen fortæller en plejer, at han har lavet i bleen. Plejeren skifter ikke bleen, men serverer i stedet for frokost for ham.

TV 2 tilbød i februar Randers Kommune at se optagelserne fra Huset Nyvang. Dette afviste kommunen, ligesom man også afviste at stille op til interview.

I stedet anmeldte Randers Kommune TV 2 til politiet for at have optaget med skjult kamera på plejehjemmet.

