Efter operationer: Dyrlæge advarer mod kornmarker

Labradorhunden Dunse har været på en uheldig luftetur, der endte med en tur på operationsbordet. For Dunse havde - uden hans ejer havde bemærket det - fået et kornaks ind i sit ene øre. Kornakset, der har skarpe strå, fik boret sig længere og længere ind i Dunses trommehinde med store gener til følge. Heldigvis tog Dunses ejer ham til dyrlæge, og her har dyrlæge og indehaver af Vorup Dyrehospital Heidrun Møller fået opereret kornakset ud. - Hvis hunde får et aks dybt nok ind i øregangen, kan øret have svært ved at skaffe sig af med det på naturligvis. Det kan skabe betændelsestilstande og ende med at bore sig helt ind i trommehinden, siger hun.

Størrelsen på kornakset i Dunses øre set i forhold til en kuglepen. Foto: Privatfoto

Hunden Dunse kom i fuld narkose og fik opereret kornakset ud med en lille kikkert. - Dunse har det helt fint igen. Men vil gerne gøre opmærksom på problemet, så hundeejere ved, at de skal reagere, hvis de har mistanke om, at noget lignede kunne være sket for deres hund, siger Heidrun Møller.

Dyrlæge Heidrun Møller opfordrer hundeejere til at være opmærksomme på græsagn og kornaks. Foto: Privatfoto