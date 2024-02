Efter ny rystende historie: Politikere indkaldes til møde

Sagen om forholdene for børn i Fussing Naturbørnehave giver nu anledning til et ekstraordinært udvalgsmøde i børn- og familieudvalget i Randers Kommune den 21. februar.

Her bliver Fussingø Naturbørnehave eneste punkt på dagsordenen.

Det sker på baggrund af, at Velfærdslisten torsdag opfordrede udvalgsformand Mogens Nyholm til at indkalde til ekstraordinært udvalgsmøde på baggrund af flere nye historier om forholdene i børnehaven fra TV2 Østjylland.

Her stod endnu et forældrepar frem med deres historie om, hvordan deres tre-årige dreng kun gik i børnehaven i fem uger, før forældrene tog ham ud.

I den tid nåede han at blive overfaldet flere gange af andre børn.

- Han havde fået slået noget ned over ryggen, så der er tre sår hen over ryggen på ham. Der sagde vi bare, så er det dét. Man har ikke lyst til at eksperimentere med sine børn, siger faren Philip Sørensen til TV2 Østjylland.