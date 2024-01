Efter konkursbegæring: Vil oprette støttefond for naboer

Milliardær-familien Østergaard løber fra ansvaret for både oprydning og betaling af oprydning ved Nordic Waste. Det står klart, efter ejerkoncernen bag USTC fredag morgen har meldt ud, at Nordic Waste indgives konkurs.

Men familien skriver i en pressemeddelse, at familien vil oprette en støttefond med 50 millioner kroner, der skal gå til at hjælpe naboer og lodsejere omkring Ølst.

- Fokus for første projekt i den kommende fond er allerede besluttet. Halvdelen af pengene, som vi har afsat i 2024 – altså 50 millioner kroner – skal gå til at hjælpe naboer og lodsejere omkring Ølst, der uforskyldt har været ramt af jordskredet. Hvordan pengene bedst gør en forskel, besluttes i en tæt dialog med de berørte beboere, siger Torben Østergaard-Nielsen, bestyrelsesformand og medejer af USTC.



Tidligere på ugen kom det frem, at hvis jordskreddet ikke bliver standes, er der risiko for, at Ølst by bliver dækket af fem meter jord.