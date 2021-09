Efter beskyldninger om chikane: Nu begraver politikerne stridsøksen

Efter en uge med beskyldninger om blandt andet chikane, overvågning og løgne, er stridsøksen mellem Konservative og Venstre i Randers tirsdag blevet begravet.

I en fælles pressemeddelelse skriver de to mest prominente personer i sagen, Daniel Madié (K) og Knud Pedersen (V), følgende:

- Vi skal nu til at kæmpe for et borgerligt Randers i en kommende valgkamp, hvor vi har mange fælles standpunkter og visioner for Randers, og i øvrigt er budgetforhandlingerne lige på trapperne, og det er vigtigere end, hvad der er sket i fortiden.