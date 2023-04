Dropper at spare: Kommune sætter lys på skulpturer igen

Fra og med fredag aften sætter Randers Kommune igen lys på byens skulpturer. I november sidste år besluttede kommunen ellers at slukke for belysningen som et led i de sparetiltag, som blev foretaget på baggrund af energikrisen. Nu er foråret ankommet, og man føler sig altså igen klar til at sætte lys på kulturen i byen. - Det gør vi, fordi mange flere er ude om aftenen i den lyse tid, og det er også den tid på året, hvor vi har flest turister og gæster, lyder det fra Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Holder løbende øje Han sætter streg under, at energikrisen ikke er ovre, og at det stadig er vigtigt at spare på energien. Derfor vil der heller ikke være spot på skulpturerne hele tiden - det vil være i en begrænset periode hver aften, og der vil være styring på lys og vand "i videst muligt omfang". - Typisk tænder lyset først efter mørkets frembrud. Vi gør os umage for at balancere, at vi på den ene side skal spare på energien og på den anden også skal bevare oplevelsen, siger Jesper Kaas Schmidt.

Disse 15 skulpturer lyser op i Randers Kommune De tre søjler

Gudenåkrukken

Pigen i Åen

Randers Porten

Nøglen

Hest overfaldes af slange

Fontænen

Redfall

Legende Fisk (Langå)

The Same for Everyone

Ringen

Dianna

Søjler og Cirkler

Sct Laurentii Brønd

Kildevældet ved Værket Iguanbryderne har lyst på hele året af hensyn til trafiksikkerheden. Kilde: Randers Kommune arrow-down