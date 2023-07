Dronningen gør sit indtog: Her kan du se hende

Torsdag den 31. august får Randers fint og royalt besøg, når dronning Margrethe kommer til byen i forbindelse med det årlige sommertogt.

Der venter Hendes Majestæt et travlt program, hvor hun skal besøge flere forskellige steder i Randers og omegn.

Dronning Margrethe ankommer til Randers med Kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj ved Randers Havn.

- Vi er super glade for, at dronningen kommer til Randers. Vi glæder os rigtig meget til besøget, fordi det er en anledning til at fortælle om Randers Kommune og vores område. Vi håber, at vi får en festlig dag, hvor mange får lejlighed til at være med til at gøre dagen rigtig festlig, og hvor borgerne kan møde vores dronning, siger borgmesteren i Randers Kommune, Torben Hansen (S).