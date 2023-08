Dronningen er i byen: Flot fremmøde ved det gamle rådhus

Formiddag

Kl. 09.30

Kongeskibet følges af lokale skibe ind i Randers Fjord og anløber Randers Havn . Prinsens Musikkorps spiller på havneområdet. Tag plads ved de afmærkede publikumsområder og vær med.

Kort over de afmærkede publikumsområder

Kl. 10.30

Kom og vær med på Rådhustorvet , når Dronningen besøger byens gamle rådhus.

Kl. 10.30-14.00

Kom til Blå Blink på Østervold. Her kan du opleve både det ridende politi, se ambulancer, stigebiler, kraner og møde hjemmeværnet. Der er også mulighed for at prøve at sprøjte med vand.

Kl. 11.30-12.00

Dronningen besøger landsbyen Øster Bjerregrav og oplever aktivitetsparken. Her kan du også tage imod Dronningen og opleve lokalsamfundet.

Eftermiddag

Kl. ca. 12.15

Vink til Hendes Majestæt, når hun krydser Torvegade på vej til Hotel Randers . Nyd udsmykningen i den indre by, hvor butikkerne fejrer Dronningens besøg.

Kl. 14.00-18.00

Gå i Dronningens fodspor i Tronholmparken og oplev selv de forskellige stande i parken, som Majestæten har besøgt tidligere på eftermiddagen. Nyd musikken og stemningen.

Kl. 14.30-17.30

All time Jazz Band spiller i løbet af eftermiddagen flere steder i Randers Midtby.

Kl. 16.00-17.00

Kom på havnerundfart med Lillebjørn med start/slut fra BOLVÆRKET. Billetter sælges af GO’ RANDERS

Kl. 15.00-18.30

Aktiviteter og loungeområde ved Dronningekajen med dans og musik. Arrangeret af Randers Ungdomsskole.

Kl. 15.00-16.00

Følg Dronningen fra publikumsområderne i Tronholmparken , hvor Dronningen møder energiske parkourudøvere ved landets eneste industri-parkour-anlæg. Her får Majestæten også indtryk af tre eksempler på fremtidens erhverv, Cold Hand Winery, Dansk Affaldsminimering og MV Plast, og Dronningen hører om Flodbyen Randers.

Kl. 15.50-16.35

Prinsens Musikkorps spiller i Tronholmparken i forlængelse af Dronningens besøg.

Kl. 17.50 til 20.00

Portvins-sejlads med skibet Lillebjørn i Randers Havn. Billetter bookes hos Wine Boutique, Hadsten .

Kl. 18.30-19.15

Randers Jernbaneorkester spiller på havneområdet.

Aften

Kl. 21.00-22.00

Kom til lysfest på Randers Havn . Både med lys sejler rundt i havnebassinet, som også bliver udsmykket med lys på andre måder. Oplev stemningen og vær med til at vinke farvel til Kongeskibet.

Kl. 21.15

300 korsangere fra Korby Randers synger ved Mindeankeret.

Kl. 21.30

Vær med til fællessang og vink farvel til Dronningen. Tag plads ved de afmærkede publikumsområder og nyd det store fyrværkeri.

Kilde: Randers Kommune