Den 53-årige mandlige slagter fra Randers, der er sigtet for at have dræbt en prostitueret kvinde nytårsnat 1990 i København, har fået advokat Mette Grith Stage som sin forsvarer.

Det skriver BT.

Mette Grith Stage siger til avisen, at hun er blevet hyret af et familiemedlem for en uge siden.