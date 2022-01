Drabssigtet mand løsladt efter halvanden måned bag tremmer

- Vi har løsladt den 39-årige mand i sagen. På baggrund af vores undersøgelser og afhøringer kan vi nu målrette og indsnævre den videre efterforskning, og det har været afgørende i forhold løsladelsen, skriver politiet.

Manden er sammen med en 37-årig mand sigtet for at have været indblandet i et knivstikkeri i en lejlighed på Pontoppidansgade. En mand mistede livet.