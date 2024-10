Drab på familiefar: Gerningsmand forsøgte også at sætte ild til huset

Da en 30-årig familiefar 7. marts i år blev knivdræbt ved sit hjem på en villavej i det nordøstlige Randers, var det alt andet end tilfældigt, at den mistænkte i sagen befandt sig på netop dén adresse.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.

Ifølge anklagerne mod den 32-årige, befandt han sig på adressen for at "rekognoscere for et planlagt indbrud i villaen, da det var tiltaltes hensigt efterfølgende at begå indbrud og stjæle våben fra villaen", skriver specialanklager Jesper Rubow i anklageskriftet mod manden.

Ifølge anklagemyndigheden var den tiltalte altså bekendt med, at der var våben på adressen.

Dræbtes hustru og barn var hjemme

Den 32-årige mand er ligeledes tiltalt for ulovligt at have indført 1500 projektiler til Danmark og forsøgt at have købt en pistol i tiden op til aftenen, der endte med, at han - ifølge anklageren - stak offeret i brystet med en kniv og dræbte ham.