Drab i lejlighed: 43-årig mand dræbt af knivstik – to mænd anholdt

- Det er endnu uklart, hvad der er foregået i lejligheden, og hvem der har ført kniven. Nu skal vi have foretaget yderligere afhøringer og lavet en række tekniske undersøgelser for at få klarlagt forløbet. Det vi ved, er, at den 43-årige har befundet sig i lejligheden med to bekendte, og der er intet i vores indledende efterforskning, der tyder på, at der har været andre personer til stede, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup i pressemeddelelsen.

Der forventes at blive afholdt grundlovsforhør i sagen i løbet af fredag eftermiddag.