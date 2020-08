Dommerens gamle bolig er solgt og nye planer er sat i søen

Indvendigt er det stadig i dag til at se, at der har været kontorfaciliteter i store dele af bygningen. Foto: Privat

I Tøjhushavekvarteret i det centrale Randers ligger en bygning, der i over 150 år fungerede som retsbygning. I mange år boede herredsfoged – eller med et andet ord dommeren – selv i bygningen.

Indtil 2007 fungerede Tøjhushavevej 2 stadig som blandt andet skifteret og fogedret, inden staten solgte bygningen til en aarhusiansk pengemand. Siden har stedet stået nærmest uberørt hen. Indtil nu.

- Jeg kunne aldrig drømme om at købe en hel almindelig bolig med en kedelig beliggenhed, men her er der historie og sjæl. Det er en spændende bygning, som jeg glæder mig til at arbejde med, siger den nye køber, Per Hermansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den tidligere bankmand ejer i forvejen nabobygningen, som han for år tilbage restaurerede efter gamle forskrifter, og nu er planen at gøre det samme med dommerboligen.

På øverste etage i den gamle dommerbolig trænger der til en kærlig hånd. Foto: Privat

Skal være i orden

Målet er, at der om et år findes 10 nye lejelejligheder på adressen.

- Det er væsentligt for mig at holde de oprindelige håndværksmetoder i hævd og bevare de historiske elementer. Man skal kunne se, hvad der engang lå her, fortæller Per Hermansen.

Til den opgave skal bygherren finde de helt rigtige håndværkere, og i løbet af de kommende måneder skal Per Hermansen have fundet dem.

Det er vigtigt med folk, der har kendskab til at renovere gamle ejendomme, som han selv forklarer det:

- Jeg vil allernødigst stå tilbage med noget, der ikke er i orden.

Per Hermansen er kendt fra bankverdenen, hvor han tidligere var direktør for Aarhus Lokalbank, inden den blev opkøbt af Vestjysk Bank. Her blev han dog fyret og efterfølgende sigtet for kursmanipulation. Anklager han dog blev pure frikendt for. I dag arbejder han blandt andet med at passe den række af ejendomme, han ejer i Østjylland, og så er han bestyrelsesmedlem i flere selskaber.

Stor interesse for at flytte ind

Hvis alt går efter planen, står de 10 lejeboliger klar til indflytning omkring 1. juli eller 1. august 2021.

Allerede nu er der interesse for at flytte ind i den historiske bygning.

- Jeg offentliggjorde købet for en uge siden på Facebook, og det har været helt tosset med alle de reaktioner, jeg har fået. Jeg har 10 personer på en interesseliste allerede, siger Per Hermansen, der ikke er alene i Randers med store byggeplaner for en ikonisk ejendom.

I den nordlige del af byen ligger Helstedgård, som der gennem flere år har været spekuleret i at få omdannet til flere boliger.

Indsigelser skal behandles

For nylig godkendte et flertal i byrådet så en lokalplan, der giver mulighed for at opføre højst otte boliger i den bevaringsværdige hovedbygning og op til yderligere 10 rækkehuse i en ny bebyggelse ved siden af.

Bygherren her er den lokale erhvervsmand Steen Jørgensen, som hilser godkendelsen velkommen.

Men der er stadig et stykke vej, inden byggeriet går i gang.

- Der er som altid en indsigelsesfrist på fire uger, hvor naboer og andre må komme med høringssvar til projektet. Og jeg ved, at der tidligere har været mange af dem, sagde Steen Jørgensen i midten af juni til TV2 ØSTJYLLAND.

Naboerne har været bekymrede for deres udsigt og andre gener fra de kommende beboere i de nye huse.

- I sin tid, da vi flyttede herud for mange år siden, blev vi lovet, at der ikke ville blive bygget noget på grunden. Vi er bekymrede for de rækkehuse i to etager, der planlægges. For de nye ejere vil fra førstesalen kunne se ned på de nuværende beboere i villaerne, har formand for Grundejerforeningen Helstedgård, Leif Søgaard, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Helstedgård ligger ud til Hobrovej i den nordlige del af Randers i bydelen Helsted. Foto: Google Maps

'Lyset vil ramme ind i husene'

Derudover er villaejerne også skeptiske over for den vej, der skal bygges ved Helstedgård.

- Når den bliver brugt, vil lyset fra bilerne ramme lige ind i husene på Helstedgårdsvej, har Leif Søgaard tidligere sagt.

Randers Kommune har løbende justeret planerne for Helstedgård, blandt andet af hensyn til naboerne.

- Byrådet har besluttet, at det skal være muligt at etablere indeliggende terrasser mod Hobrovej og op til fire kviste på facaden mod Helstedgårdkvarteret. Til gengæld vil der ikke være mulighed for at etablere altaner i gavlene, oplyser kommunen.

Ni byrådsmedlemmer stemte imod den afgørelse, men flertallet godkendte altså.

Bygning skal istandsættes

Derudover har byrådet vedtaget et krav om, at Helstedgård bliver istandsat udvendigt, inden byggemodningen af rækkehusene må sættes i gang.

Selve byggesagsbehandlingen af de nye rækkehuse kan foregå sideløbende med restaureringen af Helstedgård for at undgå forsinkelser i projektet.

- Ud over boliger omfatter lokalplanen areal til ophold, der er fælles for både Helstedgård og ny bebyggelse, interne veje og stier, som ligeledes er fælles, samt P-pladser, som er placeret i nærhed til henholdsvis Helstedgård og ny bebyggelse, lyder det i projektet.

Foreløbigt ligger der dog kun en projektskitse fra Steen Jørgensen, der først, når der efter høringsperioden ligger en endelig godkendelse, vil gøre projektet færdigt og sætte byggeriet i gang.

Har huset tyske flygtninge

Ud over at have været en hel del flottere at se på, så rummer Helstedgård også en unik historie.

Før i tiden boede her en rig hestehandler, herregården har været brugt som flygtningelejr, og så har amerikanere boret efter olie i området.

- Helstedgård rummer en spændende historie, og rigtig mange mennesker har gennem tiderne haft deres gang på herregården. Da den rige hestehandler Christian Rasmussen opførte gården i årene 1917-1919, var det et stort og imponerende byggeri, der dominerede i bybilledet, har Tina Jensen fra Randers Stadsarkiv tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses de hvide længer, der frem til 1976 var en del af Helstedgård. Foto: Randers Stadsarkiv

Ifølge arkivets oplysninger købte Christian Rasmussen også to bagvedliggende gårde 'Fiskergården' og 'Grønlyst', hvilket øgede hans grund til hele 130 hektar i Helsted.

I 1919 stod så en meget moderne og velfungerende landbrugsejendom bestående af 55 malkekøer, to tyre og 50 ungkreaturer, ligesom også søer, høns og arbejdsheste var en del af det imponerende landbrug.

- Hvor længe Rasmussen ejede gården, er vi ikke sikre på, men under 2. verdenskrig blev gården ombygget og brugt til at huse tyske flygtninge, der kom til Danmark, siger Tina Jensen.

I lokalhistorisk arkiv ligger nemlig tegninger til ombygningen, der konkret viser, hvordan der blev gjort plads i staldbygningerne til de mange flygtninge.

Borede efter salt, olie og helium

Flygtningene boede dog ikke i mange år på gården, for i begyndelsen af 1950'erne blev Helstedgård hjemsted for et af de mest eksotiske projekter i Danmark på denne tid.

Firmaet DAPCO (Danish American Prospecting Co.) undersøgte den jyske undergrund for salt, olie og helium, og det gjorde man med udgangspunkt fra Helstedgård.

- De første boringer blev faktisk foretaget i 1949, og frem til 1957 borede DAPCO i Svejstrup, Tånum, Helsted, Kondrup, Borup, Lime, Skalmstrup og Mellerup. Helstedgård blev så brugt til at opbevare udstyr og være et slags dansk hovedkvarter, siger Tina Jensen.

Helstedgård var altså stadig et eksotisk sted, ligesom da den rige hestehandler Rasmussen huserede på den enorme grund. Men i begyndelsen af 60’erne blev stedet pludselig mere folkeligt.

Specialarbejderskolen Hvidemølleskolen rykkede nemlig ind i de store avlsbygninger på Helstedgård, og frem til 1976 blev både faglærte og ufaglærte uddannet fra skolen i Helsted.

- I foråret 1976 blev længerne til Helstedgård så revet ned, og kun hovedbygningen, som også står der i dag, var tilbage. Frem til i dag har det været privat bolig, forklarer arkivaren.