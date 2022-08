Dolly Partons luksusbil solgt på auktion for sekscifret beløb

Campen Auktioner i Randers solgte tirsdag aften en helt særlig samling ældre biler.

54 veterankøretøjer fra 50’erne og 60’erne var under hammeren.

- Vi har haft kunder fra hele Europa til at byde med både på telefoner og her i huset, og det viser, hvor unik den her samling er, fortæller Finn Campen, aftenens auktionarius.