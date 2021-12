Dømt byrådsmedlem kan fortsætte: Men det kan ny politianmeldelse ændre

Endnu en sag på vej

Bjarne Overmark overvejer nu at anke dommen til Vestre Landsret. Men selv hvis han beslutter sig for at acceptere dommen, så er han muligvis ikke færdig med at sidde på anklagebænken.

I sidste uge besluttede et flertal i Randers Kommune nemlig at politianmelde Bjarne Overmark i en anden sag - igen for overtrædelse af sin tavshedspligt - denne gang blot i en intern personalesag i kommunen.



- Hvis han bliver dømt endnu en gang for ikke at håndtere fortrolige oplysninger på en korrekt måde, vil det være en skærpende omstændighed. Vi må se, om den sag overhovedet bliver til noget og også afvente en dom i den sag, før vi kan konkludere noget, siger Roger Buch.