DMI varsler risiko for lokale isslag

Opdatering: Tidligere fremgik det, at varslet kun gjaldt Randers og Djursland. Det er ikke tilfældet. DMIs varsel om risiko for lokale isslag gælder for hele landet (Bornholm undtaget).

---

Skal du ud at køre mandag morgen, er det godt at være ekstra opmærksom på underlaget.

DMI har søndag udsendt et varsel om risiko for let isslag mandag morgen landet over.

- Der er her til aften og i nattetimerne udbredt frost i hele landet, og derfor kan nedbøren starte som isslag. Hvis nedbøren falder som regn, vil der blive dannet islag, når regnen rammer de kolde vejbaner og kolde overflader, skriver DMI i varslet.

Risikoen for isslag skyldes ifølge den nationale vejrtjeneste, at en varmfront i løbet af natten bevæger sig op over Jylland fra sydvest.

Derfor er der risiko for, at nedbøren lokalt vil falde som isslag, skriver DMI.