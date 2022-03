DF'er kritiserer planer om muslimsk gravplads

Venstre-politikeren mener, at der en god grund til, hvorfor et område skal være forbeholdt personer, der ønsker en muslimsk gravplads.

- Det er rent teknisk, fordi muslimer skal begraves, hvor gravene ligger lidt anderledes, og derfor er det logisk, at man for at kunne lave en pæn kirkegård tager et område, hvor gravene vender anderledes end andre steder. Hvad er problemet i det? siger han og fortsætter:

- Det er i min opfattelse et spørgsmål om, at Nick Zimmermann ønsker at manifestere sin uvilje imod, at personer af anden etnisk herkomst opholder sig i Danmark, og det gælder åbenbart også, selv når de personer er døde, siger han.