Efter patients selvmord: - Det her må ikke ske

- Vi kan ikke leve med, at der er patienter i det offentlige, som ikke får den behandling, de skal have. Derfor ser vi meget alvorligt på den her sag. Det her må ikke ske. Jane Alrø Sørensen, generalsekretær for organisationen Bedre Psykiatri, reagerer på nyheden fra tidligere onsdag, da det kom frem, at den første klagesag omkring fejlbehandling i regionspsykiatrien i Randers nu er endt med en afgørelse om ret til erstatning.

Afgørelsen I den konkrete sag er der tale om en ung patient, som begik selvmord.

Der er tale om en sag, hvor de efterladte havde søgt erstatning, inden regionen havde sendt en pressemeddelelse ud i midten af september, hvor den oplyste, at 1500 patienter skulle have undersøgt deres forløb for fejl.

Patienterstatningen forholder sig ikke til, hvilken læge der er tale om i den konkrete sag. arrow-down

En erstatning af endnu ukendt beløbsstørrelse, som ikke går til den pågældende, unge patient men til vedkommendes efterladte, da manden tog sit eget liv efter at have været i behandling i psykiatrien. Det er Patienterstatningen, der har afgjort klagesagen, som hans efterladte startede, og konklusionen er altså, at selvmordet med overvejende sandsynlighed kunne have været forhindret, hvis behandlingen havde levet op til erfaren specialiststandard.

Vi er enormt bekymrede over, hvad den her afdækning kommer til at vise Jane Alrø Sørensen, generalsekretær, Bedre Psykiatri

Det er altså som nævnt blot den første klagesag, hvor der nu er faldet en afgørelse. Ifølge Patienterstatningen er forventningen, at der kommer flere afgørelser om fejlbehandlinger. - Vi er enormt bekymrede over, hvad den her afdækning kommer til at vise. Selvom det her er en forfærdelig, tragisk sag, håber jeg, at vi som samfund kan have en samtale om, hvilke konsekvenser det har for det enkelte menneske og de efterladte, når patienter betaler den yderste pris for en psykiatri, der ikke fungerer, siger Jane Alrø Sørensen. Fejlbehandlinger dækker over ting som mangelfulde planer for behandling og patienter, der har fået uledsaget udgang, selv om de var vurderet som farlige.

Der er fra 2019 kommet en lang række bekymringshenvendelser til Styrelsen for Patientsikkerhed og ledende medarbejdere i regionspsykiatrien i Randers.

Klager siden 2019 Regionspsykiatrien har igennem længere tid været i fokus, fordi det er kommet frem, at en lang række patienter er blevet fejlbehandlet, og i flere tilfælde er der altså tale om sager, som er endt med drabsforsøg og selvmordsforsøg. TV2 Østjylland har tidligere fortalt, hvordan der igen og igen blev gjort opmærksom på kritisable forhold på afsnit C, som sagen drejer sig om.

Sengeafsnit C Sengeafsnit C er et sengeafsnit i regi af Regionspsykiatrien Randers.

Målgruppen er patienter over 18 år med personlighedsforstyrrelser, organiske psykiske lidelser som eksempelvis demens, angstlidelser og autisme. Der er fra tid til anden også patienter med andre diagnoser.

Der er 14 patientstuer, og personalet består af læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, psykomotoriske terapeuter, motionsmedarbejdere, peer- medarbejdere, og lægesekretærer. Kilde: Region Midtjylland. arrow-down

Advarslerne kom fra ansatte, patienter, deres pårørende og andre læger rundt i Region Midtjylland. Den første henvendelse blev sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed og ledende medarbejdere i psykiatrien i Randers helt tilbage i 2019. Siden blev flere enslydende advarsler sendt, men først i januar 2024 fik det konsekvenser, da Region Midtjylland modtog en whistleblower-henvendelse. Den ledende overlæge, Kristian Kærup Sloth, blev som følge heraf hjemsendt, og der blev fundet alvorlige fejl i en række patientforløb.

32 kritikpunkter Der blev lavet en redegørelse, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i. Den viser, at sagen om sengeafsnit C er omfattende. I alt er der 32 kritikpunkter, hvor en del går på journalføring - eller mangel på samme. Behandlingsplaner har været "meget aparte og mangelfulde", sprogbrugen har ikke været psykiatrifaglig, selvmordsrisikovurderinger har været "kortfattede", og farlige patienter har haft tidlig, uledsaget udgang. Siden hjemsendelsen af Kristian Kærup Sloth er hele afdelingsledelsen og den ledende oversygeplejerske også stoppet, og det er blevet besluttet, at i alt 1500 patientjournaler skal gennemgås, så man kan se, hvor der ellers er sket fejlbehandlinger. Det er allerede kommet frem, at der indtil videre er fundet fejl i 56 procent af de undersøgte patientforløb. Og så er det i øvrigt kommet frem, at en medarbejder på sengeafsnittet i øjeblikket undersøges for at have haft et upassende forhold til en patient. Overlæge Kristian Kærup Sloth har tidligere udtalt, at han mener, at retningslinjerne for psykiatrisk behandling under hans ledelse skam er blevet fulgt. - Jeg har i hele min tid i Randers haft den samme afdelingsledelse, og jeg har aldrig fået en påtale eller en advarsel for min patientbehandling. Vores patienter har generelt været tilfredse, og resultaterne af vores landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed er gode, sagde han i et skriftligt svar til redaktionen.

Rådgivning via Livslinjen Hvis du er i krise, eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på nummeret 70 201 201 alle dage fra klokken 11.00 til 05.00. arrow-down