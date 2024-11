Frederiks selvmord kunne være forhindret: - Det gør ondt

Julie Dines Christensen mistede i februar sin søn, 22-årige Frederik Allan Kristensen, til selvmord. Nu har hun fået Patienterstatningens ord for, at han ikke fik den rette hjælp i Regionspsykiatrien i Randers.

- Det betyder jo, at hvis Frederik havde fået den behandling, han reelt set havde brug for og krav på, så havde han nok været her den dag i dag.

- Vi vurderer, at hans selvmord med overvejende sandsynlighed kunne have været forhindret, hvis behandlingen i Regionspsykiatrien Randers havde levet op til erfaren specialiststandard, lyder det fra Patienterstatningen i et svar til TV2 Østjylland.

Familien bor i Korsør på Sjælland, men Frederik Allan Kristensen levede sin sidste tid på opholdssteder, senest i Randers.

Og selvom det ikke har været rart at få den besked, som Julie Dines Christensen for nyligt modtog om sin søns behandlingsforløb, så fortsætter hun sin kamp for at finde svar. For hun er kun lige startet i sin søgen efter, hvordan hendes kun 22-årige søn kunne komme så langt ud, at han en eftermiddag i februar tog en beslutning om at gøre en ende på sit liv.

Siden den dag har hans mor forsøgt at skabe et overblik over sin psykisk syge søns liv i tiden op til.

- Jeg er kun lige startet.