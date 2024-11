Lukningstruet efter ny lov: - Det er jo helt gak gak

Det betyder, at Randers Banko ifølge deres egne beregninger skal betale 35 procent af omsætningen til velgørende formål, og med et ønske om at tilbagebetale omkring 80 procent af gevinsterne til spillerne går regnskabet ikke op.

- Det kan bare ikke hænge sammen, og det er vi så frustrerede over, siger formand for Randers Banko, Steffen Petersen.

Salgssum mellem 15.000 til 5 millioner kroner: Krav om donation af hele overskuddet (minimum 15 procent af salgssummen for foreninger og minimum 35 procent for andre) til et almennyttigt formål. Det kunne være en idrætsforening eller en indsamlingsorganisation.

Salgssum mellem 15.000 til 200.000 kroner: Krav om donation af hele overskuddet til et almennyttigt formål. Gælder kun for frivillige foreninger og offentligt støttede enheder. Det kunne være en spejderklub eller et aktivitetscenter.

Hjælper eller lukker politikerne bankohallerne?

Hele årsagen til, at Folketingets partier tidligere på året gik ind i sagen om en ændring af loven omkring banko, var, at flere bankoforeninger blev politianmeldt for at spille for meget banko.

I Danmark er der monopol på lotterispil, og da bankoforeningerne spillede banko flere gange om ugen - for bankoens skyld og ikke nødvendigvis for at indsamle til almennyttige formål - kunne det tolkes som et brud på netop dét monopol.

Alle partier i Folketinget blev derfor enige om en aftale, der skulle hjælpe bankoforeningerne i foråret.

- Jeg tror ikke på, at dem, der står for banko rundt omkring, har til hensigt at komme ind og spjælde, siger skatteordfører Anders Kronborg (S), som er en af dem, der har stemt for den nye lov.