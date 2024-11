Daginstitution uegnet for børn: - Det er en skandale

Fredag aften fik forældre til børn i daginstitutionen Toftegården i Assentoft en alvorlig besked på Aula. Daginstitutionens forskellige huse, som er mere end tyve år gamle, er potentielt farlige og en ikke-godkendte bygninger, derfor skal børnene flyttes derfra hurtigst muligt. - Det er en skandale. Det er dybt kritisabelt og uacceptabelt, at det viser sig, at jeg har haft mine børn et sted, som har været farligt, siger Emma Overgaard, som er mor til tre, hvoraf to af børnene går i Toftegården øst for Randers. Den akutte flytning af børnene sker efter et brandeftersyn, som viste, at der var adskillige ting galt i flere af daginstitutionens bygninger.

Emma Overgaard og Annette Ankerstjerne Søeberg har begge børn i Toftegården.

Emma Overgaard er sammen med Annette Ankerstjerne Søeberg, som også er forælder til et barn i Toftegården, uforstående overfor, at den slags kan ske, og sammen savner de svar på, hvad der er gået galt. - Jeg har aldrig haft den fjerneste tanke om, at det her kunne ske. Jeg har altid haft stor tiltro til myndigheder og kommunen om, at der selvfølgelig er styr på sådan nogle ting, siger Annette Ankerstjerne Søeberg, som er mor til 4-årige Liva. På mandag skal deres børn møde i daginstitutionen Toftegården, som de plejer. Men det er en stakket frist, for snart ved de ikke, hvad de skal.

Man føler sig magtesløs, for vi kan jo ikke gøre andet end af følge instrukserne fra kommunen Annette Ankerstjerne Søeberg

Kommune: 'Vi har handlet, så hurtigt, vi kunne' Ved et årligt brandsyn i daginstitutionen i oktober, viste det sig, at der var problemer med nogle af bygningerne. Herefter valgte kommunen at få udarbejdet en analyse af resten af de syv bygninger, som Toftegården består af. Rapporten blev lavet ef en ekstern ingeniørvirksomhed, og heri kom det frem, at flere af institutionens bygninger ikke lever op til det påkrævede sikkerhedsniveau.

Daginstitutionen Toftegaarden ligger øst for Randers, og er delt i flere bygninger med en stor, delt legeplads.

Særligt den bygning, som huser de 28 børnehavebørn 'Hammerhajerne', lever ikke op til kravene omkring bærende konstruktioner og brandsikkerhed, lyder det fra rapporten, som fik Randers Kommune til at reagere med det samme. - Vi har handlet så hurtigt, vi kunne. Og vi er superærgerlige over, vi står i den her situation, siger Lars Lynghøj, som er Dagtilbudschef i Randers Kommune. Han fortæller også, at de har lavet tiltag, som gør, at børnene i den kommende uge godt kan opholde sig i bygningerne. De har blandt andet sat ekstra brandalarmer op, samt en brandvagt, som fysisk skal være til stede, når der er nogen i bygningerne. Kan forældrene være tygge? - Ja, det kan de. Hvis ikke vi vurderede, at det var forsvarligt, så havde vi ikke haft forsat drift i lokalerne, siger Lars Lynghøj. Mistet tiltro Emma Overgaard og Annette Ankerstjerne Søebergs børn skal i næste uge være i Toftegården, men herefter er fremtiden uvis - og det nager dem. - Man føler sig magtesløs, for vi kan jo ikke gøre andet end af følge instrukserne fra kommunen. Man sidder også tilbage med en vis frygt for, hvordan vores børn kommer til at håndtere det her, nu hvor de skal ud i nye rammer, siger Annette Ankerstjerne Søeberg, som kalder hele situationen ekstrem.

Flytningerne kort fortalt Fra mandag morgen 2. december vil forældre til 28 børnehavebørn i bygningen Salen i stedet skulle aflevere deres børn i Pavillonen på Rindsvej i Randers.

18 børn som busses til Munkdrup skal fortsat møde ind på Toftegården i Assentoft, men de skal møde i stueetagen i administrationsbygningen. Her kan de også hentes.

25 børnehavebørn (Sildehajerne) og 23 vuggestuebørn (Dragerne) vil fortsat være på Toftegården. Her installeres i løbet af weekenden ekstra brandalarm og der indsættes brandvagt. Børnene skal efter uge 49 flytte i andre lokaler. Kilde: Randers Kommune arrow-down

Er det ikke fair nok, at de vælger at rykke børnene, nu hvor det er farligt at være der? - Vi ønsker selvfølgelig ikke, at de skal være dernede, når det er farligt, og selvfølgelig har vi også forståelse for, at det er en akut situation. Men jeg har en masse spørgsmål om håndteringen af det her, siger Annette Ankerstjerne Søeberg, som møder enighed fra Emma Overgaard. De har begge mistet tiltro til kommunen, efter det har vist sig, at bygningerne ikke var egnede til at drive daginstitution.

Jeg vil gøre alt for, at mine børn har den bedste tryghed. Også hvis det betyder, at vi skal holde dem hjemme Emma Overgaard