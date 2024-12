De sidste skurvogne er kørt fra Ølst: - Vi har knoklet

Overvågningen af området fortsætter julen over, men ifølge Randers Kommune er opgaverne med at standse det truende jordskred nu afsluttet, ligesom man har fået styr på jorden, på genetableringen af Alling Å og på det system, man i al hast fik etableret til at håndtere vandet fra området.

Fredag forlod de sidste skurvogne området ved Nordic Waste, hvor det massive jordskred for et år siden vendte op og ned på alt ved den lille by Ølst.

- Det er jo en milepæl for os. I går markerede årsdagen for, at vi overtog oprydningsopgaven, og i dag fjerner vi sammen de sidste skurvogne, siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune, og fortsætter:

- Hvis du havde spurgt mig i februar måned, så havde jeg slet ikke troet, at vi kunne stå i den her situation, hvor vi kan se, at vi kan kigge ind i, at vi kan lave en vej, og vi har etableret åen, og jordskredet står stille.

Har knoklet

19. december 2023 var den dato, hvor det nu konkursramte Nordic Waste trak sig fra arbejdet med at forhindre jordskredets hærgen ved Ølst. Tilbage stod Randers Kommune og myndighederne med en kæmpe opgave. Og det er en stolt kommunaldirektør, der står ved det sted, der på få dage pludselig var landskendt.

- Jeg er enormt stolt af, at vi er nået så langt, og på medarbejdernes vegne, at det er dem, der har knoklet med at få det her til at lykkes, siger Jeppe Kaas.

- Opgaven lød på at overtage en opgave, som egentlig ikke var vores, men en virksomhed, der havde forurenet.

Det vil sige, at opgaverne med at standse jordskredet og få styr på jorden, genetablere Alling Å og lave et system til at håndtere vand, er udført. Samtidig er en række bassiner, der blev anlagt i hast i området, nu nedlagt, og områderne genetableret.