De larmer og skider: Kommune tager nyt våben i brug mod forhadt fugl

I Vestparken i Randers sidder Jan Guldmann i sin lejlighed. Han drømmer om, at robotten bliver flyttet over til den koloni af råger, der larmer uden for hans vindue.



- Vi har ikke noget imod råger eller nogen fugle, men vi synes bare ikke, at en rågekoloni hører til i et boligområde, siger han.

I øjeblikket har rågerne ellers gunstige forhold. Fuglen er generelt fredet, men i perioden fra 1. maj til 15. juni er det muligt at regulere ungerne, hvis man har tilladelse til det.

Fra midt januar og to måneder frem kan man i særlige tilfælde få tilladelse til at regulere voksne fugle, når de ankommer til deres koloni.

Men lige nu må man kun forsøge at skræmme fuglene væk. Og det forsøger kommuner på forskellig vis.

I Norddjurs Kommune har man forsøgt at skabe gunstige forhold for egern, så de kan hjælpe med at holde rågerne væk. Det gør de blandt andet ved at tage fuglenes æg.

Først satte kommunen egernkasser op for at lokke dem med gratis logi, og i februar satte man også foderbrætter op i håb om, at gratis kost kunne lokke endnu flere egern til at hjælpe med rågebekæmpelsen.

