Danskere stadig fanget i Kabul: - Man risikerer livet ved at gå ud

Ifølge Rozeta forsøgte hendes forældre og 11-årige lillesøster senest torsdag at komme til et sted anvist af Udenrigsministeriet.

- De prøvede at komme til det her sted, som myndighederne sagde, de skulle komme til. Men det er helt umuligt og farligt at prøve at komme ind, siger Rozeta til TV2 ØSTJYLLAND.

I mandags fortalte TV2 ØSTJYLLAND første gang om Rozeta, hvis forældre og lillesøster er fanget i Kabul efter et sygebesøg, og siden er situationen ikke blevet bedre for hendes familie, fortæller hun.

- De siger, at det er spild af tid og farligt at prøve at komme ud. Man risikerer livet ved at gå ud ad døren, siger hun.

Hun fortæller derefter om en video fra stedet, hun er i besiddelse af. Videoen er, ifølge hende, optaget af en anden dansker på stedet, som Udenrigsministeriet havde anbefalet Rozetas familie at tage hen for at blive evakueret. Her bliver der på dansk blandt sagt "de slår folk, kig".

Videoen er ikke optaget af Rozetas forældre, fortæller hun.

Videoen herunder viser ifølge Rozeta kaos ved et Taliban-checkpoint. Privatoptagelser.