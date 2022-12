Danmarks første solsikke-kirke: - Jeg ved selv, hvor svært det kan være

I hendes kirke betyder det, at kirketjenerne tager en solsikkebroche på, at der bliver sat solsikkeklistermærker i sognegårdens vinduer og at der bliver informeret om tiltaget.

- Det ligger i kristendommens essens, at der skal være plads til alle. Jesus gik altid ud til de syge og dem, der havde det svært, og inviterede dem med ind i fællesskabet, så vi skal selvfølgelig stræbe efter at gøre det samme, siger Susanne Therese Hjørlund.

Hun har selv en søn på 12 år med autisme og bruger derfor også solsikkesnore privat.

- Jeg ved jo fra mig selv, at det kan være svært at stå i Fårup Sommerland eller Randers Storcenter, og min søn får en nedsmeltning, fordi han ikke kan rumme at være der, og andre mennesker så kigger skævt til en, fordi de ikke kan se, at der ligger et usynligt handicap bag, siger hun.



Provsten bakker op

Provst i Randers Søndre Provsti Birgith Nørlund Jensen bakker op om projektet, der er finansieret af provstiets fællesmidler. Men det er op til de enkelte menighedsråd og ansatte at beslutte lokalt, om deres kirke også skal have solsikkesnore m.v.



- Jeg synes, projektet giver god mening, fordi det en enkel måde at fortælle, at vi i kirkerne gerne vil være rummelige og imødekommende og tage særlige hensyn til dem, der har brug for det, siger provsten.