Danish Crown er i krise, viser nyt regnskab

Danish Crown er i "krise".

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra slagterigiganten, der har hovedsæde i Randers, i forbindelse med selskabets regnskab for det forskudte regnskabsår 2023-2024.

Danish Crown kan nemlig ikke matche de priser, som konkurrenterne tilbyder danske landmænd. Og det har kastet slagteriet ud i "en negativ spiral," hvor landmænd forlader Danish Crown, som derfor må lukke slagterier.

Det har fået Danish Crowns nytiltrådte direktør Niels Duedahl til at gennemføre en række "voldsomme men nødvendige" nedskrivninger for 750 millioner kroner.

Selskabets overskud går derfor tilbage fra 1.469 millioner kroner i 2022/23 til 1.042 millioner i 2023/24. En tilbagegang på 29 procent.

- Isoleret set er den ordinære indtjening i Danish Crown på et acceptabelt niveau, men vi har slet ikke leveret den afregning, vores ejere med god ret kan forvente, siger Niels Duedahl i pressemeddelelsen.

Fyringsrunde på fyringsrunde

De seneste år har Danish Crown gennemført en række store fyringer – senest da de i oktober nedlagde 500 stillinger i sin administration.

Inden da havde den danske slagterigigant allerede i april fyret 1200 medarbejdere, da et slagteri i Ringsted blev lukket.

Beslutningen blev dengang begrundet med, at antallet af grise, der sendes til slagtning i Danmark, siden 2021 ifølge Danish Crown generelt er faldet markant.

I 2023 lukkede Danish Crown desuden deres slagteri i Sæby, hvilket kostede 800 medarbejdere deres jobs.

Landmænd vender Danish Crown ryggen

De mange fyringer er kommet i et forsøg på at gøre Danish Crown til en lønsom forretning igen.

Slagteriet har længe kæmpet for at holde hoveden oven vande, og forklaringen kan groft sagt skæres ned til ét problem: Den såkaldte ugentlige noteringspris for slagtesvin.

Det er prisen, som Danish Crown kan tilbyde sine andelshavere, tusindvis af danske landmænd, for ét kilo kød.

Men den danske slagterikæmpe har længe haltet efter konkurrenterne, blandt andet tyskejede Tican. Og det har fået nogle landmænd til at vende Danish Crown ryggen i jagt på en bedre pris.

Ifølge Danish Crown selv mangler der op mod tre kroner for hvert leveret kilo sammenlignet med det EU-indeks, slagteriet måler sig mod.

- Vores afregning på grise har hverken matchet de danske konkurrenter eller været i nærheden af det europæiske benchmark det seneste år, siger Niels Duedahl.

Derfor forudser Danish Crown, at antallet af grise sendt til slagtning hos den danske koncern vil falde med yderligere fem procent i dette regnskabsår.

Vil hale ind på tyskerne

Med andre ord har Danish Crown altså hårdt brug for at kunne matche de priser, som konkurrenterne tilbyder landmændene for deres svin og kvæg.

De penge skal blandt andet findes ved at spare andre steder. Og sammen med den seneste tids fyringer skal en række spare- og effektiviseringstiltag skære en halv milliard af Danish Crowns udgifter.

Målet er som minimum at kunne matche andre danske slagteriers afregning.

- Samtidig skal vi helst lykkes med at indsnævre afstanden til den tyske notering, for det vil både gøre det mere attraktivt at fede grise op i Danmark og løfte andelsejernes tillid til Danish Crown som virksomhed, siger Niels Duedahl.