Danish Crown: Bagud med 150.000 grise-slagtninger

Snevejret har givet store udfordringer for Danish Crown, der har haft svært ved at transportere grisene frem til slagterierne.

Vejret har betydet udsættelse af 30.000-40.000 grise, der skulle have været kørt til slagtning, oplyser pressechef Jens Hansen.

- Det kommer på et dårligt tidspunkt, hvor vi i forvejen er bagud med cirka 150.000 grise på grund af julens helligdage.

De store forsinkelser betyder, at selskabet nu har bebudet overarbejde den kommende tid for at indhente det tabte.

