Coronabølge på værtshuse – nu tager de selv konsekvensen

Her så man den første positive test hos en gæst i forrige uge, og nu har fem bodegaer så valgt at holde lukket. For fleres vedkommende helt frem til den 17. december.

- Mange gæster kommer rundt omkring på flere værtshuse, så vi lukker for at beskytte de raske kunder. Vi er nødt til selv at tage affære for at forhindre yderligere spredning, siger indehaver af Vesterbros Bodega, Christian Peder Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.