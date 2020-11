Conny har lavet 57 gaver til hjemmeplejen: - De kommer som et lys i mørket

Der er almindelige mennesker, og så er der sådan nogle som 58-årige Conny Hiilgaard fra Randers.



Hun har mødt mange udfordringer gennem livet, men hun har besluttet sig for at fokusere på de ting, der gør hende glad, og som hun er taknemmelig for.

Det er blandt andet hjemmeplejen.

- Det er let at være negativ. Men jeg tror nogle gange, at man skal vælge at være positiv. Så bliver det en vane. Og når først man har vænnet sig til at se det positive, ser man mange positive ting, og det giver energi, siger Conny Hiilgaard til TV2 ØSTJYLLAND.