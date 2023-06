Civil slukkede brand med haveslangen

Brandvæsenet blev mandag klokken 8.23 kaldt ud til en brand ved en ejendom på Dyrbyvej ved Gassum nær Randers.

Her var gået ild i noget materiale, der stod op ad en bygning, forklarer operationschef Anders Jensen fra Beredskab & Sikkerhed.

- Da vi kom derud, havde en person fået slukket ilden med en haveslange, så vi kørte hurtigt derfra igen. Det er dejligt at opleve, når en person på den måde tager ansvar og handler i sådan en situation, siger Anders Jensen til TV2 Østjylland.

- Anmelderen var bekymret for, at ilden ville sprede sig og få fat i tagudhænget, og der var der også risiko for, så det var godt, at det blev begrænset til de materialer, der stod uden for huset, siger Anders Jensen.