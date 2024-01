Chefredaktør: Hans omdømme er "enormt svækket", men...

Spørger man Niels Lunde, der er chefredaktør på Børsen, er der ingen tvivl om, at sagen ved Randers får store konsekvenser for måden, Nordic Waste og virksomhedens ledelse bliver opfattet på i offentligheden.

- Nordic Waste og Torben Østergaard-Nielsens (virksomhedens majoritetsejer, red.) omdømme og eftermæle er hvis ikke ødelagt, så i hvert fald enormt svækket af denne her sag, siger han til TV 2.

Dog er det ikke sikkert, at den betændte sag får den store betydning for hverken økonomien hos Torben Østergaard-Nielsen eller olie- og shippingkoncernen USTC, der ejer Nordic Waste – og hvor Østergaard-Nielsen også er både bestyrelsesformand og medejer.

- Vi har jo en parallel diskussion med ECCO i Rusland. De ser ud til at slippe af sted med det og stadig tjene masser af penge, siger chefredaktøren og understreger derudover, at Østergaard-Nielsen ikke er en mand, der føler sig presset af offentlighedens dom.

- Han er en mand, der bestemmer selv. Og han ligger ikke under for, hvad du og jeg og medierne og et lokalsamfund i Randers mener, han bør gøre og sige.