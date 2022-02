Charlotte frygter sønnen bliver snydt - gemmer på kode

Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge problemet med de risikable handler, og hvad man som forælder kan gøre, hvis ens barn bliver snydt.

- De foreløbige undersøgelser vi har lavet, kan man se at det er op mod 85 procent af dem, der spiller computer, der også har prøvet at handle med de her skins eller de her genstande i hvert fald én gang.

- Så det er et ret stort omfang og en ret stor del af dem, der er en del af det her gamer-miljø, siger Emil Ludvigsen, projektmedarbejder på Center for Digital Pædagogik.

Markedet for skins er da også enormt. Eksempelvis solgte spilfirmaet bag det voldsomt populære Fortnite ifølge Forbes for 50 millioner dollars - knap 330 millioner kroner - da de satte et sæt skins med NFL-tema til salg.

Det vurderes, at der hvert eneste år handles skins for adskillige millarder dollars på internettet.