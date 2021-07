Centralt torv er blevet 'instaworthy'

Kommunen har tidligere forsøgt at gøre Østervold til at mere attraktivt område. Gaden er blandt andet blevet belagt med brosten for at gøre det til et strøg fremfor en tungt trafikeret gade. Men det skabte ikke meget liv.

- Brostene gav ikke noget liv, og de var nødt til at gøre et eller andet for at få liv i byen og for, at folk ikke flyttede til Aarhus, siger Nicklas Offenbach Hundborg fra Randers.

Men selvom området her godt kunne minde nogle om åen i netop Aarhus, så er det ikke tilfældet for formanden for Miljø- og Teknikudvalget.

- Jeg tror ikke, der er tænkt til Aarhus i det her. Det er Randers’ helt eget forsøg på både at lave noget rekreativt samtidig med, at man laver en skal-opgave, nemlig at kloaksere, siger Frank Nørgaard (DF).