Cateringfirmaer frygter unfair konkurrence fra idrætshal

- Køkkenmæssigt kan vi matche de største diner transportable-virksomheder i Randers. Jeg håber, at det kommer til at buldre og brage løs i køkkenet om nogle år med skolemad, frokostordninger i kantiner, aftensmad her og ud af huset og til fester i weekenderne, siger direktøren Morten Arnesen til avisen .

Flere af disse firmaer stiller sig nu frem med bekymring for, hvad den forretningsplan vil betyde for dem og andre private aktører.

Det har vakt opsigt i den randrusianske madbranche, at direktøren for Randers Idrætshaller vil lave cateringfirma i Arena Randers.

- Vores primære kerneområde er at drive idrætshaller, men vi er også et cateringfirma. Ligesom vi også driver møde- og konferencefaciliteter. Vi er så meget mere end bare idrætshaller, lyder det fra direktøren til Randers Amtsavis.

- Jeg kan godt frygte, at det her vil betyde endnu mere nedgang for os, siger Ryan Fjeldsted fra Livretten til TV2 Østjylland.

For er det ikke konkurrenceforvridende, hvis en kommunalt støttet idrætshal skal ud på et marked med flere private aktører, lyder undringen.

- Og så er der jo til sidst ingen grund til, at vi er her længere, lyder det fra Ryan Fjeldsted.

- Han siger direkte, at han vil udkonkurrere os, og det er ikke okay. Hvis han tager kunder fra os, er det under urimelige arbejdsvilkår. Det er unfair konkurrence, mener René Mikkelsen.

Det er især udtalelsen fra Morten Arnesen med, at man kan matche de største diner-transportable i Randers, der falder Fjordgården-ejeren for brystet.

- Jeg har intet imod, at de laver skolemad. Der kan vi slet ikke være med, men det bliver en hård omgang for os andre, hvis hallen går massivt ind på de andre områder, siger René Mikkelsen til TV2 Østjylland.

Randers Kommune har i dag ikke haft mulighed for at uddybe yderligere. TV2 Østjylland ville blandt andet gerne have spurgt ind til en nylig opgradering af køkkenet i Arena Randers, og hvor pengene hertil kommer fra.

TV2 Østjylland har også forsøgt at få uddybende kommentarer til sagen fra Randers Idrætshallers direktør, Morten Arnesen, men det har ikke været muligt.

Der henvises nemlig i stedet til bestyrelsesformand Søren Møller.

Og han er mildest talt uenig med sin direktør.

- Citaterne i Randers Amtsavis er ikke et udtryk for vores strategi. Det er rigtigt, at vi har faciliteterne og kapaciteten, men det betyder ikke, at vi vil til at have mad ud af huset som et nyt hovedfokus, siger Søren Møller til TV2 Østjylland.

Vil ikke være store

Ifølge ham er man meget opmærksomme på ikke at blive konkurrenceforvridende i forhold til den lokale cateringbranche.

- Vores mål er ikke at blive det største cateringfirma i Randers eller at udvide på den front, men mad ud af huset er en sideaktivitet, der kan understøtte vores to primære aktiviteter, som er delt op på idrætsdelen og den kommercielle del med arrangementer i huset, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Opgraderingen af køkkenet handler ifølge Søren Møller mere om at kunne håndtere arrangementer i huset.

Men kan også give muligheder for at gøre nogle ting ud af huset.

- De skoleordninger, vi har, er ikke nogen stor indtægtskilde, men det er en måde at beskæftige vores køkkenansatte i det daglige, samtidig med at vi kan lave en fortjeneste på det, siger Søren Møller.