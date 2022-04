Campingplads til salg i parcelhus-prisklasse

- Jeg må også indrømme, at jeg er ved at være lidt træt, så må den måde er det et godt nok tidspunkt. Men det er lidt vemodigt for mig alligevel. Jeg håber, at jeg kan få lov at komme og slå lidt græs indimellem, siger han.

Om en ny ejer vil gøre brug af det tilbud, det er ikke til at vide endnu, men der kommer ikke til at være langt for Torsten Hauch til campingpladsens græs, hvor han og konen i dag har bolig.

- Vi har købt en lille ejendom næsen ved siden af campingpladsen. Der flytter vi snart hen.

