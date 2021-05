Camilla og familien flytter til forstad – men der er ikke plads til dem

Men her er ikke plads.

- Vi har skrevet ham op for halvandet år siden, men vi ender med at må køre ham til Kristrup. Og så vil vi vente på en ledig plads i Assentoft, fordi vi gerne vil have, at han skal gå i børnehave med dem, han begynder i skole med, siger Pauline Nystrøm Fick til TV2 ØSTJYLLAND.

Forstår ikke overraskelsen

Ligesom familien fra Aarhus flyttede hun sammen med kæresten til Assentoft, fordi den lokkede med gode daginstitutioner og et godt børneliv.

Hun er især uforstående over for, at Randers Kommune er blevet overrasket over de mange nye børnefamilier i byen.