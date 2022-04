Bytur sluttede brat: Aggressiv kvinde bed bartender i låret

Natten til fredag fik Østjyllands Politi en anmeldelse udover det sædvanlige.

En kvinde havde skabt en del uro og været voldelig over for en bartender på en bar i Storegade i Randers.

Det oplyser politiet i døgnrapporten.

Anmeldelsen gik på, at en 33-årig kvinde havde været voldsom over for barens gæster, og det fik barens ansvarlige til at gribe ind og bede hende forlade stedet.