Skal i retten: Byrådsmedlem tiltalt for at bryde sin tavshedspligt

Hun var tagget i et opslag på Facebook med vennen og nuværende folketingsmedlem Louise Brown, hvor det fremgik, at de skulle til mandestrip.

Nogen husker måske den såkaldte 'mandestrip-sag' fra Randers. For over tre år siden kom den på alles læber, da byrådsmedlemmet Bjarne Overmark langede ud efter den daværende familiechef Ann Hermansen.

Det viste sig dog blot at være stand-up, de skulle til, men under alle omstændigheder faldt opslaget politikeren for brystet.

- Det er ikke forbudt at gå til mandestrip, men jeg mener, at det er upassende som familiechef at offentliggøre, at man skal det, lød det dengang fra Bjarne Overmark.

Er blevet udskudt

Efterfølgende delte han også en ellers intern mail fra forvaltningen med offentligheden, hvori det fremgik, at Ann Hermansen i en periode før opslaget var sygemeldt.

Den mail er han nu tiltalt for at bryde sin tavshedspligt ved at dele.

Mailen var sendt rundt af daværende børne- og skoledirektør Michael Maaløe til omkring 100 medarbejdere i forvaltningen.

- Jeg er tiltalt for at have delt mailen, men jeg slettede navnet på medarbejderen. Sagen blev først henlagt, men der blev klaget til statsadvokaten, som genoptog den, siger Bjarne Overmark til TV2 Østjylland.

Sagen skulle have været for retten torsdag, men den er blevet udskudt.