Byrådskolleger udtrykker kritik af Nick Zimmermann

Byrådet i Randers Kommune udtrykker nu officiel kritik af Dansk Folkepartis byrådsmedlem Nick Zimmermann efter et byrådsmøde, der fandt sted mandag.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Nick Zimmermann, der i øjeblikket er på orlov fra byrådet, bliver kritiseret for sin ageren forud for et møde i miljø- og teknikudvalget, som han tidligere var formand for.

Episoden, der nu har ført til kritik af Nick Zimmermann, fandt sted den 6. juni i år.

Her var planlagt et møde til at finde sted på et lokalt naturcenter, men Nick Zimmermann oplyste inden mødets start flere af de øvrige udvalgsmedlemmer om, at udvalget slet ikke ville blive beslutningsdygtigt på grund af for mange afbud, hvorfor han ville have mødet helt aflyst.

Det viste sig efterfølgende, at der kun var indløbet et enkelt afbud, og den ageren får Zimmermann kritik for af byrådet, som han blev valgt ind i ved det seneste kommunalvalg.

Mødet i naturcentret blev i øvrigt gennemført.