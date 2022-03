Butikstyv fyldte lommerne med feta

Medarbejderen tog kontakt til manden i butikkens vindfang og bad ham vise, hvad han havde i lommerne. Manden tog derfor de to pakker fetaost op af lommen og blev bedt om at følge med ind i et baglokale, hvorfra der blev ringet til politiet.

Da politiet ankom til stedet, blev den 48-årige rumænske mand anholdt og sigtet for butikstyveri.