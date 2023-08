Buskonflikt ulmer: Nu går chaufførerne hjem resten af dagen

Der bliver ikke kørt flere ture fra Randers til Silkeborg og Aarhus onsdag.



Chaufførerne er efter et fagligt møde tidligt i morges og op ad formiddagen blevet enige om at gå hjem og komme tilbage i morgen.

Det fortæller Henrik Hasselbalch Larsen, der er talsmand for kollegerne i den igangværende konflikt med ledelsen af deres arbejdsplads, Vikingbus.

- Det hele er gået lidt i hårdknude lige nu. Vi kommer ikke videre, så nu tager de fleste af os hjem, mens andre vil forsøge at få flere chauffører til også at stoppe med at køre. Så mødes vi igen til et nyt fagligt møde torsdag klokken 04.50, siger Henrik Hasselbalch Larsen til TV2 Østjylland.

Hvordan er stemningen?

- Den er sådan, at vi ikke kører, før ledelsen giver sig på en række punkter. Vores grænse for, hvad vi vil finde os i, er nået.

Det er pt. kun ruterne 118 og 223 med udgangspunkt fra Randers, der er påvirket af arbejdsnedlæggelsen.

Arbejdstøj, mundtlige advarsler og korte frister

Konflikten handler om, at ledelsen ifølge chaufførerne har givet en mundtlig advarsel til deres fællestillidsmand, fordi hun kom for sent to gange i maj og juni.

De vil have nyt arbejdstøj, som deres overenskomst siger, at de skal have hver 18. måned.

Og så vil de have lavet om på tidsfristen for, hvor sent de kan få at vide, hvordan de skal arbejde den efterfølgende dag. For nylig blev en 14-dages frist ændret, så de først klokken 12 fik at vide, hvordan de skal arbejde dagen efter.