Budgetaftale på plads i Randers: Ny hal på vej i Dronningborg

Politikerne har blandt andet fundet 30 millioner kroner til byggeri af en ny Dronningborghal, da den nuværende blev lukket af sikkerhedsmæssige hensyn og 26,1 millioner til et nyt plejecenter i Dronningborg.

Aftalen om budgettet for årene 2024-2027 er indgået mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

- Midt i en tid præget af prisstigninger og sene statslige udmeldinger om kommunernes budgetlægning, er jeg meget glad for, at vi sammen har lavet en budgetaftale, der både tager hul på de store udfordringer, vi har i Randers Kommune og samtidig er forsvarlig, udtaler borgmester Torben Hansen (S).

Politikerne i Randers indgik torsdag en budgetaftale for de kommende år.

- Vi er også meget tilfredse med, at vi nu kan få en ny hal i Dronningborg, som erstatter den tidligere hal. Dermed genstarter vi det store Dronningborg-projekt også med byggeri af nyt plejecenter i Dronningborg, siger Steen Bundgaard, gruppeformand i Socialdemokratiet.

Der er også afsat 38 millioner kroner til byggeriet af en ny daginstitution til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuepladser.

- Vi er meget tilfredse med, at der nu bygges en ny daginstitution - for forældre skal have pasning til deres børn, siger Mogens Nyholm, gruppeformand i Det Radikale Venstre.

Penge til idræt og støjskærm

Derudover har politikerne valgt at prioritere en såkaldt idrætspakke, der skal styrke både brede- og eliteidræt i kommunen og videreføre ekstra midler til to-lærerordning på folkeskoleområdet samt puljen til naturgenopretning.

Aftalepartierne har også fundet 6,5 millioner kroner til at sikre, at den allerede planlagte støjskærm langs E45 ved Helsted føres hele vejen til Svejstrupvej.



- Vi er rigtig glade for, at vi investerer i infrastrukturen og sikrer, at borgerne i Helsted får støjværn, siger Frank Nørgaard, gruppeformand i Dansk Folkeparti.