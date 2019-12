Brand i stor kornsilo på havn

Der er opstået brand i en stor kornsilo på Randers Havn.

Det oplyser Beredskab og Sikkerhed Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er netop nu ved at tømme kornsiloen, men det brænder stadig kraftigt, siger indsatsleder Christian Nøddelund til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er DLG's silo på Toldbodgade på Randers Havn, der i formiddag opstod brand i. Årsagen kender man endnu ikke.

Branden betyder, at Toldbodgade er spærret i den ene retning.

Beredskab og Sikkerhed Randers er til stede ved branden i kornsiloen.

Branden betyder også, at der er røgudvikling, men ifølge indsatslederen er røgen ikke noget, man skal være bekymret for. Det er derimod faren ved at skulle tømme kornsiloen.

- Det brænder lige nu på fjerde sal, og så skal vi have flyttet mellem ti og 20 tons korn ned i kælderen, så vi kan få det ud, siger indsatslederen.

Der kan opstå fare ved selve flytningen af kornet, fordi det kan støve, og hvis der er en gnist, der får fat i støvet, kan der opstå en såkaldt støvgaseksplosion.

Indsatslederen forventer, at slukningsarbejdet kommer til at vare de næste fem til seks timer.

Det er her på Toldbodgade i Randers, der er brand i en kornsilo. Foto: Google Maps