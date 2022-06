Brand i lagerhal med 1000 tons affald

Natten til torsdag er der udbrudt brand i virksomhed på Hadstenvej i det sydlige Randers.

Beredskab og Sikkerhed modtog anmeldelsen om branden klokken 04.50, og i skrivende stund er 19 brandfolk i gang med at få styr på branden.

Ifølge operationslederen fra Beredskab og Sikkerhed, Anders Brix Christensen, drejer det som en virksomhed, der arbejder med genanvendelse af affald.

- Branden er opstået i en stor lagerhal med 1000 tons affald. Røgen er egentlig umiddelbart slået ned nu, så det er mere en 'ulme-brand'. Den eneste måde at komme det til livs nu er ved at grave i det, og det er en langsommelig proces, siger Anders Brix Christensen.

Timer - ikke dage

Det er kun et par uger siden, at der var en brand i et større affaldsoplæg ved Randers Affaldsterminal, som tog nogle dage at få slukket helt.