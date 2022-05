Brand i kæmpe affaldsbunke slukket efter næsten et døgn

Opdatering:

Kl. 14.00 fortæller operationschef ved Østjyllands Brandvæsen Anders Jensen, at branden nu er slukket, og at de er ved at pakke sammen ude ved Randers Affaldsterminal. Det er op til Østjyllands Politi, om der skal efterforskes yderligere ift. årsagen til branden.