Brand i ejendom: Fortsat ild i hulrum under taget

Ingen tilskadekomne

Anmeldelsen lød på, at ilden var opstået i et pillefyr, men indsatslederen er søndag eftermiddag ikke klar over, hvordan og hvor branden konkret er opstået, fortæller han, da TV2 Østjylland taler med ham efter halvanden times slukningsarbejde.

Ifølge Anders Brix Christensen var både manden og konen hjemme, da branden opstod, men ingen er kommet til skade ved branden. Brandfolkene arbejder fortsat på ejendommen.

Fortsat brand i små hulrum

Sidst på eftermiddagen arbejder brandfolkene fortsat på stedet, og det kommer de til at gøre nogle timer endnu, oplyser indsatslederen.

- Vi er fortsat i gang herude og har egentlig fuld kontrol over branden, men det brænder fortsat i nogle hulrum i tagetagen, og det kommer til at tage nogle timer endnu at få lukket taget op og slukket det sidste af branden, siger indsatsleder Anders Brix Christensen.