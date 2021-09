Brand i ejendom: Dele af førstesal er udbrændt

Ingen tilskadekomne

Anmeldelsen lød på, at ilden at opstået i et pillefyr som står på bagsiden af bygningerne, men indsatslederen er ikke klar over, hvordan og hvor branden konkret er opstået, da TV2 Østjylland taler med ham efter halvanden times slukningsarbejde.

Ifølge Anders Brix Christensen var både manden og konen hjemme i huset, da branden opstod, men igen er kommet til skade ved branden. Brandfolkene arbejder fortsat på ejendommen.